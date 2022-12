Italia-Belize: incontro tra Silli e vice ministra Mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Giorgio Silli ha incontrato ieri pomeriggio, 16 dicembre 2022, la vice ministra degli Esteri, del Commercio estero e dell'Immigrazione del Belize, Amalia Mai, accompagnata dall’ambasciatore belizeano presso la Santa Sede Jaime Efrain Briceno alla Farnesina. Come riferisce una nota, la valorizzazione delle relazioni bilaterali tra Italia e Belize, la cooperazione in campo politico, economico, culturale e nell’azione di contrasto al cambiamento climatico e le prospettive di integrazione nella regione centroamericana e caraibica, oltre alla candidatura di Roma Expo 2030, sono stati i temi al centro dell’incontro. “Questa riunione rappresenta un’opportunità preziosa per rilanciare i rapporti bilaterali con il Belize, Paese con il quale intratteniamo ottime relazioni e al quale stiamo dedicando crescente attenzione”, ha dichiarato il sottosegretario Silli nel corso della riunione. Dall’8 novembre scorso infatti l’Italia dispone di un consolato onorario in Belize, a Placencia, alle dipendenze dell’ambasciata d’Italia a Città del Messico che gestisce i rapporti bilaterali Italia-Belize e gli affari consolari. (segue) (Com)