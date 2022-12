Italia-Belize: incontro tra Silli e vice ministra Mai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono ampi margini per consolidare il nostro già forte legame di amicizia, e ampliare la nostra collaborazione in particolare in ambito scientifico, con l’avvio di scambi accademici, tramite borse di studio, e progetti di ricerca comuni”, ha spiegato Silli a margine dell’incontro. La riunione ha poi affrontato il tema delle prospettive di integrazione degli Stati della regione centroamericana e caraibica, in particolare nell’ambito del Sistema della integrazione centroamericana (Sica) e della Comunità caraibica (Caricom). Il Sica persegue l’obiettivo di creare uno spazio comune di pace, democrazia e sviluppo improntato al rispetto e alla promozione dei diritti umani. Proiettato nella stessa direzione, lo scopo principale di Caricom è promuovere l’integrazione economica e la cooperazione tra gli Stati membri e approfondire il coordinamento in politica estera. In occasione della sua visita in Italia, la vice ministra Mai ha firmato, col ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, il Memorandum sullo sviluppo sostenibile Italia – Caricom, un documento con cui Belize, Italia e altri Paesi dei Caraibi si impegnano a collaborare per il rispetto dell’ambiente e per il contrasto al cambiamento climatico. (Com)