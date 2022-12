Milano: aggredisce coetaneo in via Tocqueville, Carabinieri denunciano 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, a Milano, i Carabinieri della Compagnia Duomo hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali un 20enne milanese che, al culmine di una lite iniziata in una discoteca, ha colpito con un pugno e un calcio al volto un suo coetaneo in via Tocqueville. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto a Milano in corso Como, via Lecco e vie limitrofe, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno bloccato e messo in sicurezza il 20enne milanese, con segnalazioni di polizia. La vittima ha riportato una ferita lacerocontusa al volto, per la quale è stata trasportata in codice giallo presso l'ospedale Niguarda, dove si trova al momento ricoverata per ricevere le cure del caso. Una 24enne di Imperia, amica della vittima, ha riferito di esser stata colpita nel tentativo di sedare il litigio riportando una lieve contusione per la quale è stata trasportata in codice verde all’Ospedale Fatebenefratelli. Nel corso dello stesso servizio di controllo straordinario del territorio, sono state controllare complessivamente 65 persone ed è stato segnalato un 34enne russo, incensurato, poiché in possesso di 0,5 grammi di hashish. (Com)