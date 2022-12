Egitto: Fondo monetario internazionale approva aiuti da 3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un pacchetto di sostegno finanziario a favore dell’Egitto di 3 miliardi di dollari per 46 mesi. È quanto annunciato in una nota dell’Fmi diramata nella serata di ieri, in cui si precisa che l’obiettivo è “ripristinare la stabilità macroeconomica” del Paese nordafricano, le sue riserve, “migliorare la resilienza agli shock e spianare la strada verso una crescita inclusiva guidata dal settore privato”. Il pacchetto è legato al programma Extended Fund Facility (EFF) e prevede un passaggio duraturo a un regime di tassi di cambio flessibili, una politica monetaria volta a ridurre gradualmente l'inflazione, consolidamento fiscale e gestione del debito, il rafforzamento di ammortizzatori sociali per proteggere i più vulnerabili, e riforme strutturali di ampio respiro per ridurre l'impronta dello Stato, favorire condizioni di parità tra tutti gli attori economici, facilitare la crescita guidata dal settore privato e rafforzare la governance e la trasparenza nel settore pubblico. (segue) (Cae)