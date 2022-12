Egitto: Fondo monetario internazionale approva aiuti da 3 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del consiglio esecutivo prevede un esborso immediato di circa 347 milioni di dollari, che contribuirà a "soddisfare le esigenze della bilancia dei pagamenti e a fornire sostegno al bilancio". Le autorità egiziane, fa sapere l'Fmi, hanno anche richiesto l'accesso nell'ambito dello strumento per la resilienza e la sostenibilità (Rsf), che potrebbe fornire fino a un ulteriore miliardo di diritti speciali di prelievo per sostenere il raggiungimento degli obiettivi politici nel quadro della lotta al cambiamento climatico. Si prevede che le discussioni avranno luogo nel corso di future revisioni. Con l’Eff, si legge poi nella nota, potrebbe essere possibile mobilitare finanziamenti aggiuntivi dai partner internazionali e regionali dell'Egitto, tra cui i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), per quasi 14 miliardi di dollari, attraverso la dismissione di beni di proprietà statale e forme tradizionali di finanziamento da parte di creditori multilaterali e bilaterali. (segue) (Cae)