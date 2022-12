Egitto: Fondo monetario internazionale approva aiuti da 3 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le finanze dell'Egitto, che già soffrivano di un debito elevato e di una mancanza di valuta estera, si sono deteriorate bruscamente dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che ha spinto gli investitori stranieri a ritirare dal paese circa 20 miliardi di dollari in poche settimane. Il tasso di povertà nel Paese arabo più popoloso al mondo con oltre 100 milioni di abitanti è del 29,7 per cento, secondo l’Agenzia di statistiche nazionale Capmas. Tuttavia, il dato risale al periodo 2019-2020 e non tiene conto delle conseguenze della pandemia di Covid-19 che potrebbero aver modificato la situazione. L’Egitto ha liberalizzato la valuta nazionale nel 2016, mantenendo però il tasso di cambio all’interno di banda di oscillazione per evitare eccessive fluttuazioni potenzialmente dannose per l’economia del Paese nordafricano. In una precedente intervista ad “Al Arabiya”, Hisham Ezz al Arab, consigliere del governatore della Banca centrale, aveva affermato che ogni aumento del 10 per cento del tasso di cambio del dollaro rispetto alla sterlina si traduce in un aumento del 4 per cento dell’inflazione in Egitto, mentre il calo del 10 per cento del dollaro rispetto alla sterlina riduce l’inflazione dello 0,5 per cento. Secondo il consulente del governatore della Banca centrale, il debito egiziano rappresenta l’80 per cento del prodotto interno lordo, una percentuale bassa rispetto alla media globale. (Cae)