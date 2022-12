Natale: Claudia Gerini sostiene campagna Camera commercio “Regalati Roma”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Quest’anno, “visto che è Natale, e quindi tutti andiamo a comprare regali, vi suggerisco una cosa: compriamoli nei negozi”. L’attrice Claudia Gerini sostiene la campagna promossa dalla Camera di commercio di Roma “Regalati Roma”, per incentivare l’acquisto nelle botteghe e nei negozi di quartiere, sulle strade in cui vivono. Un modo per rilanciare i piccoli esercizi commerciali che conservano e tramandano le tradizioni della Capitale. “Roma è bellissima in questo periodo, è piena di luci, di addobbi, ed è una città meravigliosa, romantica – dice Gerini nel video-. Approfittiamo di questo periodo, usciamo nei nostri quartieri e andiamo proprio a cercare i negozi che ci possano dare un’ispirazione, un’idea, un regalo. Concediamoci una passeggiata per le vie di Roma, e facciamoci consigliare. Perché chi ha negozi o botteghe – spiega l’attrice - o semplicemente chi vende a Roma, è un esperto. Normalmente si è tramandata la tradizione dai genitori ai figli e ai nipoti. Quindi sono persone che amano il loro lavoro, che scelgono quello che c’è nei negozi, lo scelgono con cura, lo consigliano. Vedi un oggetto, ti piace, lo tocchi e lo confronti. Acquistando nei negozi non fai un regalo solo alla persona che stai omaggiando e a te stesso, ma anche alla tua città. Quindi quest’anno fai come me, regalati Roma”, conclude Gerini. (Rer)