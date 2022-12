Giappone: Stati Uniti si congratulano per adozione nuova strategia di difesa e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’adozione della sua nuova strategia di difesa e sicurezza nazionale il Giappone ha compiuto “un passo coraggioso e storico per rafforzare e difendere l’Indo-Pacifico libero e aperto”. Lo ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in un comunicato. “L’obiettivo del Giappone di aumentare significativamente gli investimenti nella difesa rafforzerà e modernizzerà anche l’alleanza Usa-Giappone”, si legge nella nota, secondo cui l’iniziativa del primo ministro giapponese, Fumio Kishida, rafforza il suo impegno per la pace internazionale. Washington ha ribadito la sua gratitudine alla leadership giapponese, ricordando anche il sostegno di Tokyo all’Ucraina contro l’invasione della Russia. (segue) (Was)