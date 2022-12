Giappone: Stati Uniti si congratulano per adozione nuova strategia di difesa e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato ieri una revisione delle strategie nazionali di difesa e sicurezza, che accompagneranno nei prossimi anni il raddoppio del bilancio nazionale della Difesa al due per cento del prodotto interno lordo entro il 2027 e un processo di riarmo senza precedenti dal secondo dopoguerra. La revisione delle politiche difensive del Paese giunge in un contesto di significativo peggioramento dell'ambiente di sicurezza regionale: come anticipato nei giorni scorsi, la nuova versione della Strategia di sicurezza nazionale definisce in particolare la Cina una "sfida strategica" senza precedenti, esprimendo così una posizione più dura nei confronti della prima potenza asiatica, in linea con gli Stati Uniti e la Nato. I nuovi indirizzi politici comporteranno anche una ridefinizione della struttura di comando delle forze armate, e l'acquisizione di sistemi bellici per la proiezione della forza a lungo raggio – inclusi missili balistici e da crociera – ritenuti sino ad ora vietati dalla Costituzione pacifista del Paese. (segue) (Was)