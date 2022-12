© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi a bassa quota fino al primo pomeriggio, più compatta sui settori occidentali e meridionali; poi maggiori schiarite ma con cielo a tratti velato per nubi in quota. Precipitazioni assenti. Temperature minime intorno a 1°C, massime intorno a 7°C. In calo in serata. (Rem)