Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, partecipa alla Giornata di ringraziamento del volontariato di Protezione civile.Piazzale feste, via Maroni, 1340 - Calusco d'Adda/Bg (ore 9:30)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa alla festa di Natale dei bambini della Clinica Pediatrica della Fondazione Policlinico San Matteo.Clinica Pediatrica Fondazione Policlinico San Matteo, via Golgi, 19 Pavia (ore 10)Il consigliere regionale della Lega e Presidente della commissione sanità e politiche sociali Emanuele Monti inaugura il point de "La Lombardia che vorrei".via Sacco angolo via Veratti, Varese (ore 11)VARIEEvento organizzato dal Gruppo Parlamentare del Senato "Forza Italia Berlusconi Presidente". Interviene il presidente Silvio Berlusconi.Fondazione Stelline, Sala Manzoni, Corso Magenta 61 (ore 9:30)Il candidato Presidente di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, interviene alla Conferenza programmatica del PD LombardoScalo Farini (ore 10)"Renata Tebaldi, una grande voce scaligera" Convegno a chiusura dell’anno Tebaldiano, per i 100 anni dalla nascita di Renata Tebaldi. Intervengono: Carlo Fontana, Presidente Impresa Cultura Italia-Confcommercio, già Sovrintendente del Teatro alla Scala; Giancarlo Landini, musicologo; Giovanni Vitali, Responsabile Promozione culturale del Maggio Musicale Fiorentino; Giovanna Colombo, Presidente Renata Tebaldi Fondazione Museo e Museo Renata Tebaldi.Teatro alla Scala – Ridotto dei Palchi, Piazza Scala (ore 17)Evento “Lombardiamo” organizzato dalla Lega, con la presenza del ministro alle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini e del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con la presenza dei ministri ed esponenti di Governo, di governatori regionali e parlamentari.Talent Garden, in via Calabiana, 6 (ore 18) (Rem)