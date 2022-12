Bielorussia: incendio in edificio residenziale a Minsk, sei vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio sviluppatosi in un edificio residenziale a Minsk ha causato la morte di sei persone, tra cui un bambino. Lo ha reso noto il comitato investigativo della Bielorussia. "Secondo le indagini, oggi verso le 3:30 (ora locale) c'è stato un incendio al secondo piano di un edificio residenziale sul viale Shevchenko. A seguito dell'incidente, sei persone sono morte, tra cui un bambino", ha affermato l'ufficio stampa del comitato in una nota, aggiungendo che i dipendenti del ministero bielorusso per le Situazioni di emergenza hanno evacuato più di 20 persone dall'edificio. Almeno tre persone, tra cui un bambino, hanno riportato gravi lesioni e si trovano in terapia intensiva. "Le condizioni di tutti sono gravi, il bambino è collegato a un ventilatore. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzare le loro condizioni", ha scritto il ministero su Telegram. Le cause e le circostanze dell'incendio sono in corso di accertamento. (Rum)