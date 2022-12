Economia: Confindustria, aumenta rischio stagnazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta il rischio di una stagnazione per l’economia italiana: il prezzo del gas sta di nuovo salendo e il caro-energia accresce i costi ormai da 12 mesi, mitigato, solo in parte, dagli interventi del governo; l’inflazione ai massimi e persistente frenerà i consumi; il rialzo dei tassi si sta accentuando e zavorra i bilanci. È quanto riferisce il Centro studi di Confindustria, nella congiuntura flash di decembre 2022. Gli indicatori sono al ribasso, anche riguardo la domanda; il turismo, esaurito il rimbalzo, potrebbe spingere meno in inverno, come già le costruzioni in estate. Il prezzo del gas in Europa torna a crescere a dicembre (137 euro/mwh in media, da 96 a novembre); le difficili trattative Ue su un price cap, proposto a un livello ancora più alto, non aiutano. Si è impennato in ottobre il costo del credito per le imprese italiane: 3,14 per cento per le Pmi da 1,74 per cento a inizio 2022, 2,19 per cento per le grandi da 0,76 per cento. Questo aggravio di costi inciderà negativamente sugli investimenti. (segue) (Rin)