Economia: Confindustria, aumenta rischio stagnazione (2)

- La produzione industriale ha subito un secondo marcato calo in ottobre (-1,0 per cento, dopo il -1,7 per cento a settembre). Hanno tenuto solo i beni strumentali, mentre hanno ceduto gli altri settori. La flessione per il settore delle costruzioni nel terzo trimestre è stata forte: -1,3 per cento gli investimenti, -2,2 per cento la produzione. Tengono i servizi: il recupero estivo del turismo e della spesa per servizi (+3,1 per cento) è stato cruciale per il settore, unico in crescita nel terzo trimestre (+0,9 per cento). I dati mostrano il proseguire dell’espansione dell’occupazione in Italia nel bimestre settembre-ottobre (+0,3 per cento su luglio-agosto, +79 mila unità). L’export italiano apre male il quarto trimestre: -1,6 per cento in ottobre (dopo +1,6 per cento a settembre). Si segnala anche la flessione dell’industria nell’Eurozona e la crescita lenta negli Usa. Infine, l’extra-risparmio accumulato – stimato dal Centro studi di circa 126 miliardi di euro tra il primo trimestre 2020 e il secondo trimestre 2022 – verrà speso solo in piccola parte per sostenere i consumi. (Rin)