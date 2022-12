Natale: Coldiretti, dolci fatti in casa in quattro famiglie su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quattro case su dieci (41 per cento) si preparano in casa i dolci regionali tipici del Natale, una attività tornata ad essere gratificante all'intero delle famiglie anche con il coinvolgimento dei bambini. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' diffusa in occasione del weekend dedicato alla scoperta dei dolci di Natale del territorio con i cuochi contadini impegnati nei mercati di Campagna Amica con consigli pratici per realizzare al meglio queste specialità locali tramandate da generazioni. Il panettone – sottolinea la Coldiretti - sarà presente in ben 78 per cento delle case e batte di misura il pandoro (74 per cento), ma su oltre la metà delle tavole (52 per cento) sono in arrivo anche le specialità a chilometri zero caratteristiche dei diversi territori. Se dagli scaffali di supermercati e negozi sono destinati infatti a sparire quasi 70 milioni di panettoni e pandori tra le mura domestiche si ripete il rito della preparazione casalinga delle specialità regionali. Da Nord a Sud del Bel Paese – sottolinea la Coldiretti – le curiosità sono moltissime e tutte fortemente legate alla tradizione locale dei territori d'Italia. In Basilicata non possono mancare i calzoncelli di pasta fritta con ripieno di mandorle e zucchero oppure castagne e cioccolato, in Calabria si consuma la pitta "mpigliata" con la sua caratteristica forma a rosellina (o rosetta). (segue) (Rin)