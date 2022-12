Difesa: Latorre confermato alla guida dell'Agenzia industrie difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 16 dicembre il Consiglio dei ministri ha deliberato la conferma di Nicola Latorre alla guida dell'Agenzia industrie difesa. Lo riferisce un comunicato stampa. "La fiducia", ha dichiarato il direttore generale, "che il ministro della Difesa e l'intero Consiglio dei ministri mi ha confermato e di cui sono grato, ci sprona a continuare senza sosta il lavoro teso a consolidare il ruolo dell'Agenzia come asset strategico del nostro sistema Difesa". "Grazie all'impegno delle dipendenti e dei dipendenti dell'Agenzia abbiamo aumentato le nostre produzioni per servire al meglio le nostre Forze Armate, abbiamo favorito il ricambio generazionale, abbiamo siglato importanti accordi costruendo partnership industriali con le principali aziende del settore, sempre con il preciso intento di qualificare ancor di più l'Agenzia e i suoi Stabilimenti come strategici per il Sistema Difesa. A partire dai risultati operativi raggiunti", ha concluso Latorre, "possiamo puntare ora a nuovi e più ambiziosi traguardi di sviluppo".(Com)