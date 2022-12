Regno Unito: "The Guardian", negoziatore Brexit Frost ha ricevuto 26 mila sterline dopo dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Frost, il capo negoziatore per la Brexit nel governo britannico di Boris Johnson, ha ottenuto un pagamento di oltre 26 mila sterline finanziato dai contribuenti dopo le dimissioni, arrivate a soli nove mesi dall'assunzione dell'incarico. Lo rivela il quotidiano "The Guardian, secondo cui Frost avrebbe ricevuto un risarcimento per "la perdita dell'incarico". Al lord conservatore è stata consegnata una somma forfettaria di 26.090 sterline, in base ai conti pubblicati dal governo nella settimana prima dello spettacolo di Natale. Frost risultava il ministro più pagato del dipartimento, con l'equivalente di uno stipendio di 104.000 sterline, quasi il doppio di quello di altri membri dell'esecutivo britannico. Anche la decisione di Johnson di espellere l'allora segretario di gabinetto, Mark Sedwill, è costata ai contribuenti 248 mila sterline, in base ai documenti consultati dal "The Guardian". (Rel)