Romania: von der Leyen, Commissione sostiene adesione di Bucarest a Schengen

- La Commissione europea sostiene "pienamente" l'adesione della Romania all'area Schengen, e lavorerà "instancabilmente" per trovare una soluzione, in tempi brevi. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando oggi a Bucarest, dove si trova in visita in occasione della firma dell'accordo che prevede il trasporto di energia elettrica da fonti rinnovabili tra Azerbaigian e Romania attraverso un cavo sottomarino. "Vorrei cogliere questa opportunità per comunicare al popolo romeno che sosteniamo pienamente la vostra adesione all'area Schengen. Noi, la Commissione, ci siamo imposti di valutare i vostri sforzi e devo dire che è stato un risultato eccezionale e positivo", che soddisfa "tutti i requisiti necessari e quindi lavorerò instancabilmente con lei, signor presidente, con gli altri Stati membri, in modo da trovare una soluzione il più rapidamente possibile", ha detto von der Leyen rivolta al capo dello Stato Klaus Iohannis. Von der Leyen parteciperà al Palazzo Cotroceni alla cerimonia della firma dell'accordo tra i governi dell'Azerbaigian, della Georgia, della Romania e dell'Ungheria in merito al partenariato strategico nel campo dello sviluppo e dei trasporti di energia verde. (Rob)