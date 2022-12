Legge Bilancio: Ronzulli (FI), sindacati in ordine sparso come opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla legge di Bilancio il governo "ha posto alcune questioni che per noi erano decisive: aumento delle pensioni minime a 600 euro almeno per gli over 75, decontribuzione per le assunzioni dei giovani, proroga del superbonus al 110 per cento e sblocco dei crediti incagliati delle aziende. Tutto questo è contenuto nella legge di Bilancio, considerata la crisi che stiamo attraversando, questa è la migliore Manovra possibile. Manovra che, è bene precisarlo, è stata promossa dall'Europa". Cosi in una intervista a La Stampa la capogruppo di Forza Italia a palazzo Madama, Licia Ronzulli, che poi sullo sciopero dei sindacati osserva: "Vedo che marciano in ordine sparso, proprio come le opposizioni. C'è chi usa ogni scusa per soffiare sul fuoco della protesta, facendo finta di ignorare che questa manovra è quella che, negli ultimi dieci anni, più guarda al sociale. E c'è chi, invece, ha un atteggiamento costruttivo e si confronta senza preconcetti. Penso al segretario della Cisl, Sbarra, che ha giudicato un errore lo sciopero".(Rin)