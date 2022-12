Romania: presidente Iohannis, contiamo su sostegno Commissione Ue per adesione a Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania conta sul sostegno della Commissione europea in merito all'adesione a Schengen. Lo ha affermato oggi il presidente romeno Klaus Iohannis, nel corso dell'incontro a Bucarest con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Purtroppo non abbiamo tagliato il traguardo, ma sono abbastanza ottimista sul fatto che avanzeremo a una velocità decente", ha aggiunto Iohannis. "Penso che la firma di questo accordo sia estremamente importante e dimostri ancora una volta che sei un nostro grande sostenitore non solo quando si tratta di energia verde, ma anche come parte dell'Europa", ha aggiunto il capo dello Stato in merito all'accordo che verrà firmato oggi e che prevede il trasporto di energia elettrica da fonti rinnovabili tra Azerbaigian e Romania attraverso un cavo sottomarino. (Rob)