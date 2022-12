Giordania: fonti sicurezza, 44 arresti durante le proteste nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Ammonta a 44 il numero dei manifestanti arrestati dalle autorità della Giordania nel quadro delle proteste scoppiate nei giorni scorsi per l’aumento dei prezzi di carburante e che hanno portato alla morte di un ufficiale delle forze di sicurezza a Ma’an, nel sud del regno. Lo ha riferito un portavoce della Direzione della sicurezza pubblica, Amer al Sartawi, citato dall’emittente panaraba “Al Arabiya”, precisando che i manifestanti arrestati per aver compiuto “atti di vandalismo” in diverse regioni sono stati consegnati alle autorità competenti. Il portavoce ha fatto sapere che, sebbene vi sia un calo delle unità antisommossa dispiegate nei governatorati meridionali, sono state rafforzate misure di sicurezza in tutto il Paese per “garantire il rispetto dello stato di diritto e salvaguardare la sicurezza dei cittadini”. (segue) (Lib)