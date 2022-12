Giordania: fonti sicurezza, 44 arresti durante le proteste nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Nel frattempo, continuano le indagini sulla morte del vicedirettore della polizia del governatorato di Ma’an, Abdul Razzaq Abdel Hafez al Dalabeh, deceduto a seguito di una ferita d’arma da fuoco alla testa durante le proteste. Altri membri delle forze di sicurezza sarebbero rimasti feriti, hanno fatto sapere le autorità giordane. Ieri, nel corso di una conferenza stampa, il ministro dell’Interno giordano, Mazen al Faraya, ha riferito di aver predisposto il rafforzamento delle misure di sicurezza per prevenire violenti disordini. “Lo sciopero dei proprietari di camion ha causato la sospensione delle forniture a diverse strutture vitali e il governo non permetterà che ciò continui", ha aggiunto il ministro. Anche il monarca del regno, il re Abdullah II, ha condannato quanto accaduto, affermando che “la violenza contro lo Stato, il vandalismo contro la proprietà pubblica e la violazione dei diritti dei giordani saranno affrontati con fermezza”, e considerando “gli atti di vandalismo minacce pericolose alla sicurezza nazionale”. Ad ogni modo, il re ha riconosciuto le difficili condizioni economiche in cui versa la popolazione e il diritto all'espressione pacifica. (segue) (Lib)