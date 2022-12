Giordania: fonti sicurezza, 44 arresti durante le proteste nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scioperi di natura pacifica sono scoppiati dall'inizio di questo mese in diversi governatorati della Giordania meridionale. I protagonisti sono stati soprattutto camionisti, a cui talvolta si sono aggiunti tassisti e conducenti di autobus pubblici, scesi in piazza per protestare contro i prezzi elevati del carburante e per chiedere la riduzione dei prezzi del gasolio. Il governo ha promesso di esaminare le richieste degli scioperanti, ma ha affermato di aver già pagato più di 500 milioni di dinari (700 milioni di dollari) quest'anno per limitare i prezzi e “non può fare di più se vuole evitare di violare un accordo con il Fondo monetario internazionale”. (Lib)