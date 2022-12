Business News: Microsoft acquisita il 4 per cento del capitale della Borsa di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statunitense Microsoft acquisterà il 4 per cento del London Stock Exchange Group (Lseg) come parte di un accordo dal valore di 1,5 miliardi di sterline (più di 1,7 miliardi di euro), in una mossa senza precedenti da parte di una compagnia tecnologica nei confronti di una delle più antiche istituzioni finanziarie del mondo. A riportare la notizia è il quotidiano "Financial Times". L'investimento fa parte di un accordo decennale che vedrà la borsa britannica utilizzare la tecnologia cloud di Microsoft. Come parte dell'accordo, Microsoft fornirà a Lseg analisi dei dati e prodotti per l'infrastruttura utilizzando le sue piattaforme Azure, AI e Teams. (Rel)