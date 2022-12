Business News: Mercedes-Benz inizia a dire addio al motore a combustione dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz “inizia a dire addio” al motore a combustione. Dal 2024, i più importanti stabilimenti dell'azienda in Germania, Romania e Cina avvieranno la produzione in serie di batterie e motori elettrici, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Il direttore della produzione di Mercedes-Benz, Joerg Burzer, ha dichiarato che in questo modo la società si sta preparando per l'espansione della produzione dei motori alimentati a energia elettrica “in tutto il mondo”. Burzer ha aggiunto che è giunto il momento anche per Mercedes-Benz e, con riferimento al settore automobilistico tedesco,ha osservato: “È possibile che abbiamo iniziato un po' in ritardo, ma abbiamo recuperato molto”. Il gruppo intende passare all'elettromobilità “dove le condizioni di mercato lo consentono”. Entro la metà del decennio, il 50 per cento di tutte le auto vendute da Mercedes-Bemz su scala globale dovrebbe essere completamente elettrico o a propulsione ibrida. A oggi, la quota è del 15 per cento. Entro la fine del decennio, Mercedes-Benz dovrebbe diventare un marchio di auto completamente elettriche. Fino ad allora, l'azienda continuerà a fare affidamento sulle trasmissioni ibride a medio termine, lasciando “una porta sul retro” aperta per i motori a benzina e diesel. “Le unità di propulsione convenzionali rimarranno quindi una parte importante del portafoglio di Mercedes-Benz a medio termine”, ha comunicato il gruppo. Tuttavia, la produzione di queste tecnologie dovrà terminare dal 2035, quando entrerà in vigore il relativo veto deciso dall'Ue. (Geb)