Business News: Germania, Hensoldt rivede al rialzo le previsioni per il 2023

- Azienda per l'elettronica per la difesa tedesca, Hensoldt ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2023. Le stime sull'aumento del fatturato sono state innalzate al 7-10 per cento, mentre i ricavi dovrebbero sperimentare un incremento del 10 per cento. L'utile operativo (Ebitda) dovrebbe rimanere invariato intorno al 19 per cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Hensoldt è resa più ottimista dall'aumento della spesa per la difesa in molti Paesi occidentali, causato della guerra della Russia contro l'Ucraina. Un ulteriore fattore di fiducia è il potenziamento delle Forze armate tedesche (Bundeswehr). Hensoldt prevede, infine, che fino al 2025 l'acquisizione degli ordini crescerà in maniera significativamente più rapida delle vendite. (Geb)