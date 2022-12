Business News: Ad Orlen, abbiamo ricevuto 2 di 8 navi gasiere ordinate in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ulsan, in Corea del Sud, la società petrolifera polacca Grupa Orlen ha ricevuto due di otto navi gasiere ordinate. Lo ha annunciato l’amministratore delegato dell’azienda, Daniel Obajtek. “La nostra flotta ci consentirà di importare efficacemente gas naturale liquefatto (Lng), principalmente dagli Stati Uniti. Le consegne via mare coprono già circa il 30 per cento della domanda della Polonia e, insieme al gasdotto Baltic Pipe, rappresenta la più importante fonte di gas per il Paese”, ha scritto Obajtek in un messaggio su Twitter. Le navi sono state costruite nei cantieri navali di Hyundai Heavy Industries a Ulsan. Proprietaria e operatrice delle navi prese a nolo da Orlen sarà la società norvegese Knutsen. Pgnig Supply and Trading, parte del gruppo Orlen, ha siglato un contratto di nolo per otto navi gasiere, ciascuna delle quali trasporterà 174 mila metri cubi di Lng, equivalenti a circa 70 mila tonnellate di gas liquido. (Vap)