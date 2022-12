Business News: Ericsson trasferisce attività russa alla gestione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società svedese Ericsson trasferirà la sua attività di assistenza clienti russa alla gestione locale. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato, ripreso dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". "La divisione russa di proprietà di Ericsson ha stipulato un accordo per il trasferimento di attività di assistenza clienti in Russia a una società appartenente a ex dirigenti operativi della divisione russa di Ericsson", si legge nella nota. Come parte dell'accordo, la società trasferirà circa 40 dipendenti, determinati beni e contratti ai manager locali. Nel 2023, Ericsson prevede di mantenere una piccola presenza in Russia a livello locale. (Rum)