Business News: Equinor avvia produzione in seconda fase sviluppo da giacimento petrolio Johan Sverdrup

- La compagnia norvegese Equinor ha iniziato l'estrazione di petrolio dalla seconda fase di sviluppo del giacimento Johan Sverdrup, aumentando notevolmente la produzione. A regime, il gigantesco giacimento, il principale in Europa, "produrrà 720 mila barili di petrolio al giorno, con l'obiettivo di salire a 755 mila barili al giorno", ha dichiarato Equinor in una nota. "Johan Sverdrup da solo può quindi soddisfare il 6-7 per cento della domanda giornaliera di petrolio in Europa", ha aggiunto la compagnia. Fino ad ora, secondo Equinor, il giacimento ha prodotto circa 535.000 barili di petrolio al giorno. (Sts)