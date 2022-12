Business News: ministero Finanze, dazio export petrolio scende a 16,7 dollari per tonnellata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dazio sulle esportazioni di petrolio russo dal primo gennaio 2023 scenderà a 16,7 dollari per tonnellata. E' quanto risulta dalla nota del ministero delle Finanze russo. "Il prezzo medio del petrolio Urals per il periodo dal 15 novembre 2022 al 14 dicembre 2022 è stato di 57,49 dollari al barile, o 419,7 dollari per tonnellata. Secondo le stime del ministero delle Finanze russo, il dazio all'esportazione per il petrolio russo dal primo gennaio del 2023 scenderà di 26,6 dollari, ammontando a 16,7 dollari per tonnellata", si legge nel comunicato. Attualmente, il dazio all'esportazione del petrolio è di 43,3 dollari per tonnellata. (Rum)