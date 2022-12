Business News: indice fiducia dei consumatori ai minimi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di fiducia dei consumatori, una misura di come le persone vedono le proprie finanze personali e prospettive economiche, è al livello più basso degli ultimi 50 anni in Regno Unito. A rivelarlo un sondaggio del gruppo di ricerca Gfk, ripreso dal quotidiano "Financial Times". L'indice è salito di soli due punti, arrivando a meno 42 a dicembre rispetto al mese precedente. Dal 1974, l'indice non era mai sceso sotto i 40 punti, sino a maggio 2022, con l'inizio dell'inflazione a due cifre. È rimasto al di sotto di tale livello, segnando il periodo di bassa fiducia più prolungato in quasi mezzo secolo. (Rel)