Business News: debito pubblico nel terzo trimestre sale al 113,7 per cento del Pil (+0,4 per cento)

- Il debito pubblico della Francia è aumento di 0,4 punti nel terzo trimestre del 2022 raggiungendo il 113,7 per cento rispetto al Pil. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Tra giugno e settembre il debito pubblico francese è aumentato di 40 miliardi di euro per un totale di 2.956,8 miliardi. Nel secondo trimestre, l'aumento era stato del 113,3 per cento con 6,2 miliardi in più. (Frp)