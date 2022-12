Perù: presidente Boluarte riceve da Papa Francesco lettera di benedizioni per una pace "stabile e duratura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha scritto alla presidente del Perù, Dina Boluarte, una lettera in cui assicura di pregare per un "tempo di benedizioni e di una pace stabile e duratura" per i peruviani. Lo ha riferito la presidenza del Paese andino segnalando, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, che la lettera è stata consegnata da monsignor Guillermo Inca Pereda, segretario generale aggiunto della Conferenza episcopale peruviana, nel corso della riunione che Boluarte ha sostenuto con i rappresentanti delle diverse confessioni religiose. L'incontro era stato sollecitato per coinvolgere le diverse Chiese nell'apertura di tavoli dialogo utili a sedare le dure proteste portate avanti dai sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo, causa sin qui di almeno 22 morti. (Brb)