- A novembre in Francia è aumentato il numero di nuove aziende create, con 95.797 nuove imprese sorte in tutto il territorio. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato è in crescita del 2,5 per cento rispetto a quello di ottobre, quando le nuove aziende erano 93.500 circa. Secondo l'Insee la dinamica è sostenuta dalle nuove micro-imprese. (Frp)