Business News: tasso di disoccupazione aumenta leggermente al 5,4 per cento nel terzo trimestre 2022

- Il tasso di disoccupazione in Romania nel terzo trimestre 2022 è stato del 5,4 per cento, in aumento dello 0,1 per cento rispetto a quello del trimestre precedente. Il livello più alto, 23,9 per cento, si registra tra i giovani. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. La differenza tra uomini e donne è dello 0,9 per cento (5,8 per cento per gli uomini, 4,9 per cento per le donne). Il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è stato, nel terzo trimestre del 2022, del 63,4 per cento, in calo rispetto al secondo trimestre dello 0,1 per cento. (Rob)