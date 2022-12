Tunisia: 9,2 milioni di elettori chiamati alle urne per realizzare il piano del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 9,2 milioni di tunisini aventi diritto al voto, per il 50,8 per cento donne e il 49,2 per cento uomini, sono chiamati a recarsi alle urne oggi, in una data simbolica che segna il dodicesimo anniversario della rivoluzione dei gelsomini che nel 2010 innescò i moti della primavera araba. L’obiettivo è scegliere i 161 membri della prossima Assemblea dei rappresentanti del popolo. Le elezioni legislative anticipate costituiscono una delle tappe della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato, Kais Saied, dopo le “misure straordinarie” del 25 luglio 2021, tra cui lo scioglimento del parlamento, e che dovrebbe portare il Paese nordafricano verso quella che è stata definita una “nuova Repubblica”. Come precisato dalla commissione elettorale indipendente, 151 candidati verranno scelti in patria, mentre altri dieci rappresenteranno i tunisini all’estero. Sono state in totale 1.058 le candidature accolte a livello nazionale per le elezioni legislative anticipate, su un totale di 1.427 domande presentate. L'88 per cento dei candidati sono uomini (936 candidature), mentre solo il 12 per cento è costituito da donne (122 candidature). La commissione ha poi riferito che il 14 per cento dei candidati ha tra i 23 e i 35 anni, il 31,4 per cento tra i 36 e i 45 anni, il 44,4 per cento tra i 64 e i 60 anni e il 10,2 per cento ha oltre 60 anni. (segue) (Tut)