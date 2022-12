Tunisia: 9,2 milioni di elettori chiamati alle urne per realizzare il piano del presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di oggi si tengono sulla base di una nuova legge elettorale emanata il 17 settembre scorso, a tre mesi esatti dall’apertura delle urne, che premia i singoli candidati ed elimina le liste presentate dai partiti. In base al nuovo testo, il numero totale dei seggi nell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (la camera bassa del nuovo parlamento bicamerale) sarà di 161 seggi, suddivisi in 151 nazionali e 10 per i distretti elettorali all’estero di cui uno solo in Italia. Il Consiglio nazionale delle Regioni, la nuova camera alta, sarà composta invece da 72 seggi, ma l'elezione dei senatori avverrà in un secondo momento. Nel caso in cui risulta registrato un unico candidato all’interno di una circoscrizione, questo viene automaticamente eletto a prescindere dal numero dei voti. La legge elettorale stabilisce, poi, che "se un candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50 per cento + 1) al primo turno, vincerà il seggio". Laddove nessun candidato riesca a raggiungere questa maggioranza, si proseguirà con il ballottaggio entro un periodo non superiore a due settimane dalla data di annuncio dei risultati. Con la nuova legge, infine, chiunque sia stato incriminato per una violazione della legge non può concorrere alle elezioni, il che significa che diversi ex deputati sono stati esclusi dalla corsa alle legislative. (segue) (Tut)