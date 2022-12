Tunisia: 9,2 milioni di elettori chiamati alle urne per realizzare il piano del presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenziato dal quotidiano panarabo “Al Arabi al jadid”, il processo elettorale è segnato da una “diffusa apatia”, con l’opposizione di coloro che ritengono che le elezioni possano rafforzare un sistema sempre più “autocratico”. Diversi cittadini, poi, si sono detti più interessati alla finale dei Mondiali piuttosto che alle elezioni, che si prevede non miglioreranno la propria situazione economica e sociale. Tra i gruppi politici favorevoli al boicottaggio delle elezioni vi sono il partito islamico Ennahda, Qalb Tounes (Cuore della Tunisia), la Coalizione Al Karama, il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), e la Corrente democratica. Il Fronte di salvezza nazionale della Tunisia, l'alleanza politica che riunisce le principali forze di opposizione al presidente Saied, ha fatto sapere che "non riconoscerà i risultati delle elezioni legislative e il prossimo parlamento". Per l’alleanza, queste elezioni “aggraveranno ulteriormente la crisi politica in Tunisia”, vista l’assenza di “garanzie minime per elezioni democratiche” e l’assenza di un controllo giudiziario sul processo elettorale, conseguenza della mancanza di indipendenza della magistratura. Anche un esponente di Ennahda, intervistato da “Al Arabi al jadid”, ha riferito che il boicottaggio del proprio movimento è espressione della delusione di quei tunisini che credono che il “colpo di Stato del 25 luglio 2021” abbia ulteriormente esacerbato la crisi economica e finanziaria nel Paese, presumibilmente “sfruttata da Saied per ribaltare la legittimità e violare la Costituzione che aveva giurato di proteggere”. In tale quadro, il Parlamento europeo ha annunciato che non monitorerà le elezioni legislative e "non commenterà né il processo né i risultati. Nessun membro del Parlamento europeo ha ricevuto autorizzazione a monitorare o commentare questo processo elettorale a nome del Parlamento", si legge in un comunicato stampa. (segue) (Tut)