Tunisia: 9,2 milioni di elettori chiamati alle urne per realizzare il piano del presidente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ogni modo, non sono mancate forme di sostegno, in particolare da parte del Movimento Echaab, formazione di sinistra esponente del nazionalismo arabo, e del Movimento del 25 luglio. Anche alcuni esponenti di Nidaa Tounes, partito tunisino del fronte laico-modernista creato dal defunto presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, si sono detti favorevoli alle elezioni. "La Tunisia sta per vivere un evento elettorale che porterà il Paese verso una nuova vita politica”, ha commentato al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat” l’analista Jebril Elabidi, dicendosi d’accordo con chi sostiene che queste elezioni possano provocare il definitivo isolamento di Ennahda, partito di lunga data che nel corso del decennio al potere “ha portato la Tunisia e i tunisini verso una crescente crisi economica e sociale”. Il portavoce di Echaab, Osama Aweidat, in dichiarazioni ad “Al Arabi al Jadid” ha commentato: “Questa campagna elettorale è fiacca e fredda, alla luce della situazione economica e sociale e del deterioramento del potere d'acquisto, che ha reso i tunisini totalmente concentrati sulla loro condizione di vita. Ad ogni modo, dopo il 17 dicembre si istituirà un nuovo parlamento, a prescindere dall’affluenza. Il rischio è che lo scetticismo sul processo elettorale possa ulteriormente acuire le divisioni interne e la crisi politica. Chiunque sarà fuori dal parlamento non potrà avere influenza, ma verrà influenzato”. (segue) (Tut)