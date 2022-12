Tunisia: 9,2 milioni di elettori chiamati alle urne per realizzare il piano del presidente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle ultime tappe della road map di Saied è stato il referendum costituzionale del 25 luglio scorso, quando il 92,3 per cento degli elettori tunisini si è espresso a favore della modifica costituzionale che ha di fatto certificato gli attuali poteri del presidente della Repubblica. A livello economico e finanziario, la Tunisia rischia seriamente il default soprattutto dopo che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ritardato l’approvazione di un maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari che avrebbe dovuto essere approvato il 19 dicembre. In tal modo, rischia anche di bloccarsi la catena dei finanziamenti internazionali necessari ad evitare il tracollo finanziario del Paese. La motivazione dell’Fmi non è chiara. Forse, pesa la mancata pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge finanziaria per il 2023 che dovrebbe contenere le impopolari riforme volute dal Fondo, a partire dalla graduale revoca delle sovvenzioni per i prodotti di base. Oppure, l’istituzione finanziaria vuole prendere le distanze dalle controverse elezioni. Secondo l’agenzia di rating Fitch, il fabbisogno di finanziamenti pubblici della Tunisia raggiungerà rispettivamente il 16,4 per cento del Pil e il 16,8 per cento del Pil nel 2022 e nel 2023, spinto dall'ingente spesa aggiuntiva per assorbire lo shock della guerra in Ucraina e dalle scadenze del debito estero: ovvero 1,4 miliardi di dollari nel 2022 e 2,0 miliardi di dollari nel 2023. Secondo le autorità tunisine, circa 1,3 miliardi di dollari di finanziamento provenienti da Arabia Saudita, Abu Dhabi e Afreximbank sono nella fase finale dei negoziati: questa somma, insieme alla prima rata dell’Fmi, dovrebbe colmare il deficit di finanziamento per il 2022. (Tut)