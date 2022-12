Sardegna: Coldiretti, in mercati Campagna amica laboratori economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si vestono a festa i mercati di Campagna Amica che per il fine settimana hanno programmato una serie di iniziative in vista delle festività natalizie. In tutti i mercati di Campagna Amica oggi, sabato 17 dicembre (Sassari Emiciclo e coperto di Luna e Sole – Nuoro coperto all’Exmè – Oristano coperto di via degli Artigiani – Quartu Sant’Elena Pitz’e Serra) ci sarà l’esposizione e vendita dei dolci tradizionali delle festività natalizie con i tutor del mercato che spiegheranno ai presenti ricette e aneddoti della ricca tradizione dolciaria sarda. Saranno presenti anche i cesti natalizi con i prodotti biodiversi ed a km 0 delle aziende agricole per un regalo originale. Come sempre saranno presenti in tutti i mercati una vasta gamma di prodotti freschi e di stagione da portare a tavola. A Sassari, al mercato di Campagna Amica di Luca e Sole si terrà contemporaneamente la quarta tappa del Circular tour, la festa della sostenibilità e dell’economia circolare con la proposta di diversi laboratori didattici iterativi rivolti a bambini e grandi. (segue) (Rsc)