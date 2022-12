Sardegna: Coldiretti, in mercati Campagna amica laboratori economia circolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circular Tour promosso da Coldiretti ed Eni che si tiene contemporaneamente nei mercati di Campagna Amica coperti di tutte le Regioni italiane, è un viaggio a tappe tra laboratori, contenuti multimediali e attività esperienziali per conoscere i principi dell'economia circolare e le nuove tecnologie che trasformano gli scarti organici in nuova energia. Un Tour che vede impegnate le fattorie didattiche a raccontare e spiegare ai bambini il tema dell'economia circolare attraverso alcuni degli argomenti, come il riciclo e il non spreco, che Campagna Amica porta avanti da anni anche all'interno delle scuole con il progetto legato all'educazione alimentare che promuove stili di vita corretti. All'interno dei mercati sono stati allestiti spazi didattici per grandi e piccini come postazioni di compostaggio o dove differenziare l'olio usato in cucina per evitare i rischi per l'ambiente connessi a le cattive pratiche che spesso vengono applicate in tema di rifiuti. (Rsc)