Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Festa del Natale, promossa dall'Associazione Asta. Un'intera giornata dedicata ai gatti e un’occasione per i cittadini di fruire di uno spazio che oltre a dare rifugio e assistenza ai numerosi gatti “senza famiglia” e a gestire le adozioni dei felini idonei.Roma, Oasi felina di Porta Portese, via Portuense 39 (ore 11:00)- Assemblea cittadina del Coordinamento Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (Cers) coordinato dalla Rete di economia sociale e solidale (Ress). Tra i presenti: Edoardo Zanchini, direttore dell’Ufficio Clima del Comune di Roma, dei rappresentati dei municipi romani particolarmente attivi in materia di Cers (Adriano Labbucci, Maria Stella Squillace e Enrico Zulli) e della Diocesi di Roma con Don Francesco Pesce.Roma, Università degli Studi la Sapienza, via Eudossiana 18 (ore 13:00) (segue) (Rer)