Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Manifestazione per l'Italia organizzata dal Pd contro la manovra del Governo, per difendere sanità pubblica e politiche sociali. Insieme a cittadini, volontari e dirigenti parteciperanno fra gli altri il segretario del Pd Enrico Letta, Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alle Regionali del Lazio e Pierfrancesco Majorino, europarlamentare e candidato alle Regionale della Lombardia.Roma, piazza Santi Apostoli (ore 15:00)- Tredicesima manifestazione del Partito Radicale a sostegno delle donne e del popolo iraniano.Roma, ambasciata della Repubblica dell'Iran, via Nomentana 361 (ore 16:00) (Rer)