Bolivia: governo raccomanda società di trasporti di evitare transito in Perù

- Il ministero degli Esteri della Bolivia raccomanda alle società di trasporti del proprio Paese di evitare transito in Perù, a causa delle proteste sociali e degli scontri che si registrano da alcuni giorni. "Con l'obiettivo di tutelare la salute e l'integrità fisica degli operatori del commercio estero che svolgono attività commerciali con la sorella Repubblica del Perù, si raccomanda di evitare il transito di unità di trasporto terrestre internazionale verso tale Paese", si legge in una nota ufficiale. Il governo boliviano riferisce inoltre che le autorità del Perù non stanno più effettuando controlli sanitari e dell'immigrazione alla dogana a causa dello stato di emergenza nel Paese. La Paz conferma la piena assistenza ai connazionali che si trovano in Perù attraverso i consolati. "Esprimiamo la nostra profonda solidarietà al fraterno popolo peruviano e auspichiamo che in Perù torni la pace e riprendano le attività commerciali a beneficio dei nostri popoli", conclude la nota.(Lab)