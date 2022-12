Business News: Acs presenta migliore offerta per tunnel ferroviario a Valencia da 453 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo spagnolo Acs, in consorzio con la controllata Dragados e Tecsa, è il meglio posizionato tra le cinque offerte presentate per la costruzione di un tunnel di accesso sotterraneo che eliminerà anche l'attuale tracciato dei binari nella zona sud di Valencia, un progetto del valore di circa 453 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", la proposta di Acs è stata quella che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico per aggiudicarsi i lavori, per i quali è prevista una durata di 5 anni. Alla gara hanno partecipato anche Sacyr, insieme a Ferrovial e alla società valenciana Pavasal, oltre a Ohla in joint venture con Aldesa, Sando e Becsa di Castellón, e un'alleanza di Copasa, Azvi, Vías e Torrescámara. Il contratto prevede la realizzazione di un nuovo tunnel di circa 1,2 chilometri di lunghezza che, una volta operativo, consentirà di interrare gli attuali binari ferroviari, permettendo ai treni di entrare nel centro di Valencia dalla zona sud fino alla stazione Joaquín Sorolla e alla Estación del Norte, che concentra il traffico locale, regionale e a media distanza. Il progetto dovrebbe inoltre liberare circa 600 mila metri quadrati occupati dall'infrastruttura ferroviaria per creare un nuovo viale con aree verdi e nuovi sviluppi immobiliari. (Spm)