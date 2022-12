Business News: fonti stampa spagnola, Ferrovial progetta parco eolico offshore in Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni Ferrovial ha presentato al ministero della Transizione Ecologica spagnolo una dichiarazione di intenti per la realizzazione di un parco eolico offshore da 510 megawatt (MW) a 50 chilometri dalla costa di Vigo, in Galizia. Secondo quanto riferito nel documento che è stato consultato dall'agenzia di stampa "Europa Press", il parco eolico chiamato Celta II sarà dotato di 34 turbine eoliche e coprirà un'area di quasi 90 chilometri quadrati con una profondità di circa 120 metri. Fonti aziendali hanno spiegato, tuttavia, che per il momento si tratta solo di una "dichiarazione di intenti", mentre dal governo hanno indicato che sarà prima necessario attendere la pubblicazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo (Poem) per regolare l'installazione di questi parchi eolici. (Spm)