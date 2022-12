Business News: contratto Alstom-Renfe per fornitura Coradia in Spagna sale a 1,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom ha deciso di aumentare a 1,8 miliardi di euro il contratto con Renfe, l'operatore pubblico ferroviario spagnolo, che prevede la fornitura di treni regionali Coradia Stream. L'accordo del 2021 prevedeva l'acquisto di 152 vagoni, ma il nuovo contratto prevede 49 modelli in più per 370 milioni di euro supplementari. Alstom fornirà anche pezzi di ricambio e servizi di manutenzione per 15 anni. Tutti i treni saranno realizzati nel sito di Alstom a Santa Perpetua, in provincia di Barcellona. Si tratta di un progetto storico per Alstom in Spagna", ha affermato Leopoldo Maestu direttore generale del gruppo francese nella penisola iberica. (Frp)