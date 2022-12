Business News: ministero Difesa, accordo con Harland and Wolff per tre nuove navi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato la costruzione di tre nuove navi militari - un contratto del valore di 1,6 miliardi di sterline (circa 1,8 miliardi di euro) - tra l'industria navale di Belfast, Harland and Wolff, e il ministero della Difesa del Regno Unito. Si prevede che tali imbarcazioni forniranno munizioni, scorte e provviste alle portaerei, ai cacciatorpediniere e alle navi fregata della marina militare britannica schierate in mare. Il contratto prevede che l'assemblaggio finale di tutte e tre le navi avvenga presso il cantiere navale della capitale dell'Irlanda del Nord, famoso per la costruzione del Titanic e delle gru Samson e Goliath. Il ministero della Difesa ha dichiarato che questo accordo creerà 1.200 nuovi posti di lavoro nei cantieri navali del Regno Unito e altre centinaia nella catena di approvvigionamento. Almeno 900 nuove assunzioni dovrebbero avvenire nell'Irlanda del Nord. (Rel)