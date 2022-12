Business News: ad ottobre compravendita case cresce dell'11,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre in Spagna le compravendite di abitazioni sono aumentate dell'11,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, raggiungendo 51.615 transazioni, il dato più elevato per questo mese dal 2007 quando si superarono le 58.500 transazioni. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Con l'aumento su base annua di ottobre, il settore registra un trend positivo di 20 mesi consecutivi. Nei primi dieci mesi del 2022, le compravendite di abitazioni sono aumentate del 17,6 per cento, con un incremento del 20,7 per cento per le abitazioni di seconda mano e del 5,4 per cento per quelle nuove. (Spm)